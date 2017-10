PAT tem 30 vagas disponíveis

Os planos de saúde no Brasil são indústrias que tratam de preservar a saúde das operadoras e não a do contribuinte. A Agência Nacional de Saúde, que regula o setor, age mais como sindicato das operadoras do que como um órgão regulador. A legislação em vigor quer extinguir os idosos dos planos ao taxar em 100 % aqueles que completam 60 anos. Agora eles querem dobrar o custo do plano para quem completa 59 anos. É uma sem-vergonhice desmedida..

