Braga figura no ‘Grupo A’ do Paulistão 2018

O Clube Atlético Bragantino está no ‘Grupo A’ do Campeonato Paulista de 2018, Paulistão, junto com o Corinthians, Ituano e Linense. Os grupos foram sorteados no fim da manhã desta terça-feira, 18 de outubro, pela Federação Paulista de Futebol. Assim como nos últimos anos, o formato será o mesmo: os times enfrentam todas as equipes que não estão em seu grupo, com os dois melhores de cada chave avançando às quartas de final. Depois, nos mata-matas, o 1º colocado do grupo encara o 2º colocado, com o melhor classificado jogando a volta em casa.

Importante informar que a pontuação será contabilizada mesmo após o fim da fase de grupos, desse modo, uma equipe poderá ultrapassar a outra em número de pontos, o que garantiria a esta decidir a classificação em casa nos jogos eliminatórios. Os rebaixados serão dos dois piores clubes no retrospecto geral.

O campeonato começa no dia 17 de janeiro e terá 18 datas, sendo 12 na primeira fase, 2 nas quartas de final, 2 na semifinal e 2 na final. O encerramento está marcado para o dia 8 de abril, com o jogo de volta da grande final – a ida será disputada uma semana antes, no dia 1º de abril.

As novidades para esta temporada, aliás, são os retornos de São Caetano, atual campeão da Série A-2, e Bragantino. Eles entraram no lugar de São Bernardo e Audax, que foram rebaixados na temporada passada do Estadual.

Outra mudança é a nova regra de inscrição de atletas: agora, cada equipe poderá inscrever 26 nomes (3 goleiros e 23 atletas de linha) e mais uma lista ilimitada de atletas da base de até 21 anos – eles devem ter ao menos 12 meses de clube e ter participado de torneio de juniores da Federação Paulista de Futebol.

Confira os grupos do Paulistão-2018:

GRUPO A

Corinthians

Bragantino

Ituano

Linense

GRUPO B

São Paulo

Ponte Preta

São Caetano

Santo André

GRUPO C

Palmeiras

Ferroviária

São Bento

Novorizontino

GRUPO D

Santos

Red Bull Brasil

Mirassol

Botafogo