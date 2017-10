DER informa sobre velocidade reduzida no Av. Dom Pedro II

O Departamento de Estradas e Rodagem (DER) se manifestou, na manhã desta terça-feira, 17, via nota escrita, sobre a redução de velocidade na Avenida Dom Pedro II, trecho urbano da Rodovia Farmacêutico Francisco de Toledo Leme, Variante do Taboão.

“O DER esclarece que a velocidade neste trecho da SPA 021/010 é de 60km/h. Já o local que recebe intervenções a sinalização provisória é de 40km/h para garantir a segurança dos usuários enquanto durarem as obras. Cabe ainda ressaltar que a via encontra-se devidamente sinalizada e as intervenções e melhorias que estão sendo executadas na via visam dar acesso ao futuro estabelecimento comercial no local. Estas obras estão sendo custeadas e executadas pelo próprio interessado. Coube ao DER apenas aprovação e autorização do projeto”, conclui.

A resposta é resultado de uma solicitação enviada pela GB que publicou na edição desta terça-feira, matéria sob o título “Velocidade Reduzida na Av. Dom Pedro II” como um alerta aos motoristas, pois não houve publicidade sobre a mudança.

O trecho que era de 60km/h passou na última segunda-feira, 16 de outubro para 40km/h.