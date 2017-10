O Gabinete do prefeito Jesus Chedid informou na terça-feira, 17, que ele se afastará por mais 15 dias, de 16 a 30 de outubro, para cumprir período de repouso, assumindo o cargo temporariamente o vice Amauri Sodré. Segundo a Prefeitura, o afastamento cumpre orientação médica.

Mesmo com a previsão do afastamento na Lei Orgânica do Município, sem a necessidade de uma autorização do Legislativo, o Gabinete protocolou na Câmara Municipal um ofício comunicando sobre o novo período de afastamento.