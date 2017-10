Suspensa licitação para compra de kits escolares

A Prefeitura, por determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, suspendeu a licitação do Pregão Presencial nº 201/2017, para aquisição de kits escolares para alunos da rede municipal de ensino.

A representação foi formulada por Luis Henrique Garcia e acatada pelo TC/SP. A representação insurge contra a exigência de laudos que indiquem ter, os produtos, níveis aceitáveis de bisfenol-A, “justificando com duas razões: primeiro, que grandes fabricantes não comercializam produtos com tal substância: segundo, que não haveria qualquer norma – seja do INMETRO, da ANVISA ou de qualquer outro órgão regulamentador que dispusesse sobre ser exigido que os produtos descritos sejam ou não fabricados com índices aceitáveis de Bisfenol-A”. A licitação foi suspensa sine-die, sem prazo para reabertura.