Ipês-brancos se destacam em via urbana

No fim do inverno, quando a natureza está seca, o ipê-branco surge exuberante na av. Isaura Leme de Siqueira, no Residencial Floresta São Vicente, em Bragança. Ele floresce entre setembro e outubro, abastecendo-se da baixa umidade e do sol forte desta época do ano.

De acordo com urbanistas e botânicos, os ipês-brancos protestam contra a palidez do cenário e se cobrem de flores claras que, num relance, parecem cobertas de neve.

A espécime é típica do cerrado e do pantanal brasileiros. Em alguns casos, ele aparece também com uma tonalidade rosa-claro. A árvore pode atingir até 15 metros de altura, tem copa em formato piramidal e se adapta bem ao ambiente urbano.