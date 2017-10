Impostos municipais: 2ª via de débitos via internet

A Prefeitura comunica aos contribuintes que está disponível no portal eletrônico (www.braganca.sp.gov.br) a possibilidade de emissão de 2ª vias de débitos como Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto Sobre Serviço (ISS), Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), entre outros.

Aos interessados basta acessar o site, na página inicial, na lateral direita clicar na aba “Tributos e 2ª vias”. É importante no momento do acesso ter em mãos os boletos originais e inscrições, pois os mesmos possuem códigos necessários para a retirada. A iniciativa visa atender a população que não tem tempo de se dirigir à Prefeitura no expediente normal e facilitar o acesso ao serviço.