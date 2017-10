Velocidade reduzida na Av. Dom Pedro

Ninguém anunciou, mas a velocidade na Avenida Dom Pedro II, às margens do Lago do Taboão está reduzida. O trecho que era de 60km/h passou nessa segunda-feira, 16 de outubro para 40km/h. As conjecturas são diversas. Alguns alegam que trata-se de uma redução provisória devido às obras, bastante avançadas, do atacarejo que estão para serem finalizadas naquelas imediações. Outros advogam que é uma decisão permanente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), já que a via é continuação da Rodovia Farmacêutico Francisco de Toledo Leme, Variante do Taboão. Mas na realidade ninguém tem certeza. Fato é que não houve qualquer publicidade sobre a decisão e a placa indica redução bem próximo ao radar.