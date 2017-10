Município ganha R$ 1,4 milhão para tapa buracos e recape

Bragança Paulista acaba de ganhar mais de R$ 1,4 milhão para investir na recuperação de vias urbanas. A vinda deste recurso foi anunciada na tarde dessa segunda-feira, 16 de outubro, durante coletiva de imprensa no Palácio Santo Agostinho, Prefeitura. O dinheiro vem de emenda do deputado federal Herculano Passos.

Aniz Abib Junior, secretário municipal de Serviços, no momento da assinatura do repasse, foi breve no seu discurso. Ele fez uma breve ponderação sobre as condições das vias locais. “Quando assumimos a administração da cidade todos os buracos nas ruas sobraram para a Secretaria Municipal de Serviços, a vinda de um montante em dinheiro como este que nos possibilita comprar aproximadamente 4 mil quilos de massa asfáltica vem em muito boa hora”, disse.

O deputado estadual Edmir Chedid agradeceu a emenda de Herculano Passos e também fez uma breve avaliação de Bragança Paulista no momento. Para ele, os recursos de emendas parlamentares são sempre bem-vindos. Herculano Passos foi eleito em 2013 numa dobradinha com Edmir Chedid que o apresentou na cidade e região.

As obras de recuperação de ruas e avenidas serão concentradas na zona norte. Paulo Armando, secretário municipal de Obras, disse que no início do ano Bragança Paulista tinha 65 quilômetros de vias necessitando de reparos. E que mesmo com todo o trabalho já desenvolvido, ainda é necessário mais dinheiro em asfalto para que a população comece a sentir a diferença.

Herculano Passos se descreveu satisfeito de estar cumprindo com os compromissos assumidos com os eleitores e prometeu outros empenhos para mais dinheiro a ser direcionado para a Prefeitura.

A assessoria de Gabinete do Prefeito Jesus Chedid informou também que a Prefeitura, no momento está apta a receber dinheiro dos convênios e emendas porque saiu do cadastro negativo, herdado da administração de Fernão Dias, depois do esforço conjunto dos secretários municipais.