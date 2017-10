Encceja será aplicado em novembro

A secretaria de Educação informa à população sobre a alteração da data de aplicação do Encceja – Exame Nacional para a Capacitação de Competências de Jovens e Adultos, para o dia 19 de novembro.

O Encceja PPL (para Pessoas Privadas de Liberdade), será aplicado nos dias 21 e 22 de novembro.

A prova é destinada a certificar o ensino aos jovens e adultos residentes no Brasil e no exterior, inclusive às pessoas privadas de liberdade, que não tiveram oportunidade de concluir seus estudos na idade apropriada. São quatro provas objetivas, cada uma com 30 questões de múltipla escolha, e uma proposta de redação.

O Encceja será aplicado para 1.573.862 pessoas. Dessas, 301.583 farão provas para o Ensino Fundamental e 1.272.279, para o Ensino Médio. O exame será aplicado em 564 municípios distribuídos em todas as Unidades da Federação.

Para mais informações acesse http://enccejanacional.inep.gov.br/encceja