Copa do Mundo: Ranking da Fifa confirma cabeças de chave

A Fifa divulgou ontem a atualização de outubro do ranking de seleções. Será essa a classificação usada para definir o pote de cada país no sorteio dos grupos da Copa do Mundo da Rússia, marcado para próximo dia 1º de dezembro, em Moscou. A Alemanha puxa a fila dos sete primeiros colocados, que juntamente com os anfitriões russos, serão os cabeças de chave do Mundial. Além dos atuais campeões, estão garantidos no pote 1 o Brasil, que mantém a segunda colocação, seguido de Portugal, Argentina, Bélgica, Polônia e França.

Ao contrário das últimas edições da Copa, a Fifa utilizará o ranking como base para dividir todas as seleções para o sorteio. Antes, somente os cabeças de chave saiam da lista. As demais divisões eram feitas por regiões. Já são 23 países classificados para o Mundial na Rússia. Restam nove vagas, que estão sendo disputadas por outras 20 seleções. Os jogos da última rodada das eliminatórias africanas e os confrontos das repescagens não entrarão na conta.

Além das seleções do pote 1, outros cinco países classificados – Espanha, Inglaterra, Colômbia, México e Uruguai – também estão garantidos no pote 2, pois não podem ser ultrapassados por mais de três seleções que ainda estão na briga. Pelo mesmo princípio, estão confirmados no pote 3 as seleções de Egito e Irã, assim como Panamá, Coreia do Sul e Arábia Saudita ficam no pote 4.

As demais seleções dependem das definições das repescagens e das eliminatórias africanas para conhecerem em quais potes estarão. Com a boa campanha nas Eliminatórias Sul-Americanas, o Peru ganhou duas posições no ranking e entrou no Top 10. Caso passe pela Nova Zelândia na repescagem e garanta classificação para a Copa, Paolo Guerrero e Cia. ficarão no pote 2.

A Fifa ainda não divulgou detalhes do sorteio. No entanto, além do ranking como referência, manterá outros critérios. Com exceção dos europeus – limitados a dois por grupo –, equipes da mesma confederação não podem estar na mesma chave.

As últimas vagas para a Copa do Mundo serão definidas nas duas primeiras semanas de novembro. O sorteio dos grupos está marcado para o dia 1º de dezembro, em Moscou.