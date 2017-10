Abrem matrículas para alunos ingressantes na rede municipal de ensino

Estão abertas as matrículas para alunos ingressantes na rede municipal de ensino no ano letivo de 2018. Interessados devem ir a unidade escolar mais próxima de sua residência para realizar a inscrição de seu filho no ano escolar correspondente, portando cópia da certidão de nascimento, cópia da carteira de vacinação atualizada, cópia da carteira de saúde bucal atualizada (serve declaração do dentista particular) e cópia de comprovante de endereço.

No caso de alunos do ensino fundamental vindo de escolas privadas será necessária a apresentação de declaração de escolaridade ou histórico escolar.

A Secretaria de Educação orienta que jovens e adultos (EJA) interessados em frequentar a escola pública municipal terão até o dia 31 de outubro para efetuar a inscrição, nas unidades Escola Municipal Prof. Orlando da Silva Pinto, situado na Av. Eusébio Savaio e a Escola Municipal Padre Donato Vaglio, na Vila Bianchi.

Educação Infantil:

09/10 a 20/10 – Matrícula para crianças de 4 e 5 anos que estão fora da escola; 01/11 a 10/11 – Inscrição de alunos novos berçário, infantil I (1 ano) e infantil II (2 anos);16 e 17/11 – Matrícula de alunos novos berçário, infantil I (1 ano) e infantil II (2 anos)

Ensino Fundamental:

02/10 a 11/10 – Renovação de matrícula; 16/10 a 20/10 – Transferência para filhos de funcionário municipal; 23/10 a 30/10 – Transferência e matrícula de alunos entre as escolas da rede municipal; 02/10 a 31/10 – Inscrição de alunos oriundos da rede particular de ensino ou de outros municípios.