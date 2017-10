Kaká: aposentadoria ou tricolor?

O jogador Kaká pode se aposentar em breve, ele se vê diante de duas possibilidades: voltar ao Brasil para jogar mais um ano no São Paulo ou pendurar as chuteiras. Se pendurar as chuteiras promete parar um ano para descansar e depois pretende voltar a estudar e fazer um curso de treinador. Aos 35 anos, ele reconheceu que não tem mais tanto prazer em jogar devido as dores no corpo. Os jogadores do São Paulo veem a possibilidade de volta com otimismo, Kaká pode agregar valor a um time que não é mais o que já foi no passado.