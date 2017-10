O futuro de Marcelo Veiga

A diretoria do Bragantino já informou que só determinará o futuro do técnico Marcelo Veiga após o conselho arbitral no começo de 2018. A novela se estende, mas antes disso Veiga e a diretoria do Massa Bruta tem analisado o mercado para decidir sobre novas contratações para a próxima temporada. Em entrevista a GB, Clayton Vieira se reservou a passar a bola da contratação para o presidente do Clube, “Esta questão somente o presidente”, mas deu sua opinião a respeito “Acredito que tem grande chance de continuar”.