Brasil bate Níger e se classifica líder do grupo D

A seleção brasileira entrou em campo na sexta-feira, 13, já classificada para as oitavas de final do Mundial sub-17. O Brasil jogou contra o Níger, em Goa, às 11h15, e venceu por 2 a 0, tornando-se assim líder do grupo D.

Comandado por Carlos Amadeu, a atuação do Brasil na Copa do Mundo sub-17 não foi das melhores, mas o time fez seu trabalho ao ser classificado para as oitavas de final com uma rodada de antecedência. Tudo que a seleção precisava era um empate, mas obteve mais que isso.

O primeiro gol veio no primeiro tempo quando Paulinho recebeu o lançamento na direita e cruzou na medida para Lincoln, que aparecia sozinho. O segundo gol veio aos 34 minutos, Brenner, do São Paulo, cobrou a falta, a bola bateu na barreira e frustrou o goleiro Khaled. Ao longo do jogo, a seleção brasileira desperdiçou algumas oportunidades de ampliar o placar e ditou o ritmo mesmo com a posso de bola do Níger.

Lincoln, atacante do Flamengo, chegou a três gols em três jogos, ele ajudou a seleção a ganhar a partida e fechar a fase com 100% de aproveitamento. A atuação de Paulinho, do Vasco, e Lincoln chamou a atenção pela parceria. Usuários do twitter compararam a dupla a Bebeto e Romário. Outros destaques da partida foram Bobsine e Marcos Antônio.

O Brasil somou até agora seis gols marcados e um sofrido, estando no topo da classificação final do grupo D, com 9 pontos, seguido por Espanha, com 6 pontos, Níger com 3 e a Coreia do Norte deixa o campeonato sem marcar nada. A seleção volta a jogar, na quarta-feira, 18, contra o Honduras, às 12h30, nas oitavas de final.