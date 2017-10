Para família: Peça teatral infantil “O Menino do Dedo Verde” será apresentada gratuitamente em Bragança

Nos dias 16, 17 e 18 de outubro, o “Projeto Teatro Cidadão Arte Para Todos” se apresentará em Bragança Paulista com a peça teatral infantil “O Menino do Dedo Verde”, no Polo Universidade Aberta de Bragança e no Centro Cultural Geraldo Pereira. A apresentação é livre a todas as idades.

Personagem de um dos maiores clássicos da literatura mundial para crianças e jovens, recheada de humor e poesia, espetáculo que fala sobre o amor de uma criança pela riqueza que a natureza nos oferece, através de uma discussão sobre o mundo das crianças e dos adultos, retratando questões relacionadas aos conceitos do convívio social, ética, cidadania e sustentabilidade, despertando a consciência pela preservação do Meio Ambiente e, ao mesmo tempo, relatando a importância da grande “escola da vida” através de nossas experiências vividas.

Na segunda-feira, 16, as sessões acontecem às 8h30, 9h30 e 13h30, no Polo Universidade Aberta de Bragança (UAB). Na terça-feira, as sessões acontecem 8h30, 13h30 e 14h30, também no Polo UAB. Já na quarta-feira, 18, as sessões acontecerão às 9h e às 15h, no Centro Cultural Geraldo Pereira.

“O Menino do Dedo Verde” é um espetáculo viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Estado de São Paulo (ProAC), através da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, com patrocínio da OSG Sulamericana, realização da Fatto Projetos, com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo e da Prefeitura de Bragança Paulista.

O Polo UAB se localiza na Rua Alexandre Berbari, 101, São Lourenço, e o Centro Cultural Geraldo Pereira, se localiza na Praça Jacinto Osório, 26, Matadouro.