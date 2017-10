Mercado Municipal comemora 130 anos com apresentação da Orquestra Violeiros do Jaguari

O Mercado Municipal Waldemar de Toledo Funck, fundado em 1887, terá a honra de receber neste domingo, 14, a partir das 10h, a Orquestra Violeiros do Jaguari, em homenagem aos 130 anos de fundação do local. Na ocasião serão homenageadas duas figuras importantes na história do Mercado, uma permissionária e uma funcionária mais antiga.

A permissionária mais antiga tem 55 anos de atividade no local. Maria José Bartolomei Pedico será homenageada pelo trabalho dedicado e ininterrupto. Já a Sra. Ismênia Aparecida Gonçalves de Oliveira, funcionária pública da Prefeitura, será homenageada pelos 25 anos de serviços prestados no Mercado Municipal.

A obra do Mercado Municipal é tida como muito valiosa para o desenvolvimento do comércio. Devido sua importância, a rua Cel. Téofilo Leme ficou popularmente conhecida como “Rua do Mercado”. Em 30 de Junho de 2000, o Mercado Municipal recebeu a denominação de “Mercado Municipal Waldemar de Toledo Funck”, nome do ex-presidente da Câmara Municipal de Bragança Paulista que foi comerciante no local.