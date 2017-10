Programa de Atendimento Domiciliar recebe cadeiras de rodas para empréstimo

A Secretaria de Saúde entregou na manhã de terça-feira, 10, cadeiras de rodas e de banho para os pacientes atendidos pelo Programa de Atendimento Domiciliar (PAD).

Outros materiais e equipamentos como aspiradores, cadeira de banho, cadeira de rodas, camas, inaladores, muletas, suportes, andadores e bengalas foram adquiridos para empréstimo aos pacientes.

Para solicitar o empréstimo junto a Prefeitura, é necessária uma solicitação médica, documento do paciente e do responsável (RG/CPF) e comprovante de residência. Em seguida, o solicitante entra em contato com a responsável pelos empréstimos do PAD, onde é feita uma declaração de uso e de responsabilidade com prazo de devolução. Se o paciente ainda necessitar utilizar o item emprestado, ele precisa efetuar a renovação, caso contrário é só devolver.

O Programa de Atendimento Domiciliar atua desde de 2009 em Bragança Paulista atendendo pacientes em situação de enfermidade, proporcionando a desospitalização e cuidado continuado no domicílio. O PAD está localizado na Avenida São Vicente, 265, Jardim Recreio. Para mais informações, ligue (11) 4035-2555 ou pelo e-mail pad-odp@braganca.sp.gov.br.