Conta de água vai subir em novembro

A conta de água da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) vai subir 7,88% a partir de novembro.

O reajuste foi autorizado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado (Arsesp) e publicado no Diário Oficial nessa semana, e passa a valer após 30 dias.

As novas tarifas indicam que a conta de água para consumo mensal de até 10m³/mês para o consumidor Residencial Social passará de R$ 7,59 para R$ 8,19, um aumento de R$ 0,60. No caso da classe Residencial Normal com um consumo mensal de até 10m³/mês, o valor passará de R$ 22,38 para R$ 24,15, um aumento de R$ 1,77.

Para os setores comercial e industrial de consumo até 10m³/mês, o valor passa de R$ 44,15 para R$ 48,50, um aumento de R$ 4,35. A esses valores são acrescidos os valores do tratamento de esgoto que correspondem a 100% do valor da água. O reajuste faz parte da revisão tarifária da Sabesp, feita a cada quatro anos.

De acordo com a Arsesp, que diz ter por premissa zelar pela modicidade tarifária e garantir o equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços, foi necessário desdobrar a realização da consulta pública para reajuste dos valores tarifários em duas etapas: a inicial para determinar a Tarifa Média Máxima Preliminar, concluída em outubro de 2017; e a determinação da Tarifa Média Máxima Final que será finalizada em abril de 2018.

De acordo com a Sabesp, a revisão tarifária é uma reposição de custos dos serviços de fornecimento de água potável e coleta e tratamento de esgoto. Ela é feita com base no índice de revisão tarifária determinado pela Arsesp.

Esse cálculo leva em consideração a projeção de demanda de água pelos clientes e de custos operacionais; o plano de investimentos da companhia; a avaliação dos investimentos já realizados, chamada de base de ativos (a estrutura física existente, como as tubulações, estações de tratamento e bombas, por exemplo). O índice definido deve cobrir esses gastos, assegurando o equilíbrio econômico-financeiro da concessão.