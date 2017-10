Transição assistida no aeroporto completa 90 dias

Na próxima quarta-feira, 18 de outubro completam 90 dias do processo de transição assistida da administração do Aeroporto Arthur Siqueira, em Bragança Paulista. Em julho quando o governador Geraldo Alckmin participou assinou o contrato do ‘Voa São Paulo’ foi estabelecido que em três meses a transição estaria completa e os investimentos iniciados.

Até a tarde dessa sexta-feira, 13 nenhuma manifestação sobre quais serão as próximas etapas foi divulgada, no entanto, a expectativa dos vizinhos é de que os cuidados com a jardinagem do entorno do aeroporto sejam retomados com mais dedicação para acabar com o mau aspecto e com problemas comuns como queimadas e proliferação de insetos e pequenos roedores que invadem as casas.

Essa é a primeira vez que aeroportos estaduais serão administrados pela iniciativa privada. A concessão prevê que ao longo dos 30 anos de contrato, o Voa São Paulo venha a investir aproximadamente R$ 93,6 milhões em melhorias nos cinco aeroportos concedidos, incluindo o de Bragança Paulista.

Além das atividades aeroportuárias, a concessionária pode explorar a capacidade imobiliária e de oferta de serviços dos aeroportos. Assim, o Voa São Paulo pode implantar centros de convenções, hotéis, café, restaurantes e lojas, por exemplo. Atualmente, esses aeroportos têm perfil para aviação executiva e táxi-aéreo, mas havendo interesse da concessionária e de companhias aéreas, pode-se investir para capacitá-los para aviação comercial com oferta de voos de linha.

Na licitação realizada no último dia 16 de maio, o consórcio foi vencedor com oferta de outorga de R$ 24.439.590,00. Do total de R$ 93,6 milhões exigidos por contrato, ao menos R$ 33,6 milhões serão investidos já nos quatro primeiros anos. Ao longo do contrato, R$ 15,8 milhões serão aplicados no Aeroporto de Itanhaém; R$ 20,5 milhões no de Jundiaí; R$ 10,5 milhões no de Bragança Paulista; R$ 18,2 milhões no de Ubatuba; e R$ 28,6 milhões no de Campinas.

Aeroporto Estadual Artur Siqueira (Bragança Paulista) – Possui pista de 1.200 m, terminal de passageiros com 225 m², além de estacionamento para 76 veículos. O aeroporto, que está localizado a três quilômetros do centro da cidade, atende as demandas de voos executivos. Movimentou, em 2016, 28.370 passageiros e 30.050 aeronaves.