Central Agiliza na Prefeitura abre neste sábado

Servidores municipais fazem mais um plantão na Central Agiliza, neste sábado, 14 de outubro. O atendimento será direcionado às orientações e negociações de pagamento de débitos com os cofres públicos dentro do Programa de Recuperação Fiscal (Refis) e contestações do IPTU adicional. O plantão de atendimento ocorre das 8h00 ás 13h00. O expediente volta ao normal na segunda-feira.

O REFIS é uma prática aplicada pelas administrações públicas com objetivo de melhorar a arrecadação. O prazo para a negociação mais vantajosa, 90% de redução de juros e multas, expirou, mas outras semelhantemente interessantes estão disponíveis.

As próximas etapas haverá descontos 80%, no pagamento em 2 parcelas iguais; 70%, no pagamento em até 4 parcelas iguais; 60%, no pagamento em até 6 parcelas iguais; 50%, no pagamento em até 12 parcelas corrigidas pelo IPCA e 40%, no pagamento em até 24 parcelas corrigidas pelo IPCA.

O Refis contempla impostos, como por exemplo, IPTU, ISS, ITBI, multas e outros créditos tributários e não tributários em razão de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2016.