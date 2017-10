Lago do Taboão: Assoreamento permite caminhada no leito

O assoreamento do Lago do Taboão está a cada dia mais evidente. Uma simulação de salvamento durante uma tempestade de verão, feita pelo Corpo de Bombeiros, na manhã dessa sexta-feira, 13, demonstrou que os bancos de sedimentos estão cada vez maiores. O problema já virou caso de Justiça e para solução aguarda-se uma licitação a ser aberta pela Prefeitura.

A cena de caminha sobre o leito do Lago do Taboão chamou a atenção de todos que passavam pela região no momento da manobra de simulação. O fator que mais causou foi observar que o policial bombeiro com estatura de aproximadamente 1,80m estava com a água até o pescoço e nadando, mas de repente a pedido do oficial na margem parou de nadar e ficou de pé. No primeiro momento a água batia no peito, mas à medida que caminha o corpo ficava mais evidente até que o nível d’água atingiu a cintura e assim permaneceu por vários metros da caminhada.

Para a simulação de desvirar um bote inflável dentro da água, foi preciso que a equipe procurasse, bem distante um local com profundidade. As pessoas que observavam a cena foram unânimes em presumir que os sedimentos carregados pela água continuam a chegar ao lago, mesmo depois da edição de lei que impede a autorização de obras à montante do Lago do Taboão, próximo das nascentes, quando o engenheiro não indicar no projeto que a movimentação de terra não será arrastada para dentro dos mananciais que, aliás, são vários no Município.

LICITAÇÃO – No início da segunda quinzena do mês de setembro passado, A assessoria e imprensa do Palácio Santo Agostinho, Prefeitura, informou que a licitação para contratar empresa que fará o desassoreamento do Lago do Taboão tinha um pedido oficial já protocolado na Secretaria Municipal de Obras. Esta será a terceira licitação aberta dentro da Prefeitura para o projeto de desassorear do Lago do Taboão. Em 2012 o então prefeito João Afonso Sólis (Jango) a primeira, a mesma foi cancelada em 2013 pelo então secretário municipal do Meio Ambiente Francisco Chen de Araújo Braga, que, no ano seguinte, também lançou outro edital de licitação, mas também não prosperou. E agora o prefeito Jesus Chedid vai capitanear a última.

Um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) firmado entre a Prefeitura e o Ministério Pública, em meados de 2011 está em vigor. O TAC estabelece a contratação de empresa especializada na elaboração do projeto executivo de desassoreamento, conforme critérios técnicos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); executar até 31 de julho de 2016 o desassoreamento parcial, com a retirada de no mínimo 21 mil metros cúbicos de sedimentos, de modo a restituir o espelho d’água semelhante a 2007; e, concomitantemente, tomar medidas preventivas e práticas de conservação do solo, cobertura vegetal, regramento de obras de drenagem e movimentação de terra naquela região evitando assim novo impacto ambiental.

No mesmo termo ficou estabelecido que a Plarcon Engenharia S/A, empresa que deu início ao assoreamento, não será isentada do processo e pagará 10% do valor total do projeto de limpeza do lago.

A nova licitação indica que Prefeitura e Ministério Público cooperam com o bem maior que é salvar o Lago do Taboão.