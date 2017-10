O Rappa vem a Bragança Paulista antes de pausa na carreira

A banda O Rappa vem a Bragança Paulista através da 2ª edição do Interior Music Festival, no dia 28 de outubro, no estacionamento do Bragança Garden Shopping.

Falcão (vocais), Xadnão (guitarra), Lauro Farias (baixo) e Marcelo Lobato (teclados, harmônio, escaleta, percussão) buscaram em Pernambuco a estética e a sonoridade para releitura das canções, no melhor jeito nordestino. O repertório repete músicas dos álbuns “7 vezes” e “Nunca tem fim”, com mais quatro faixas inéditas. A banda continua viajando em turnê do mais recende DVD “Acústico Oficina Francisco Brennand”, lançado em 2016, e deve entrar em nova pausa logo em fevereiro de 2018.

Os ingressos estão no segundo lote, nos seguintes preços: Camarote Open Bar lote 2, por R$110,00; Pista Meia lote 2, por R$40,00 e Pista Inteira lote 2, por R$80,00. Para aquisição dos ingressos ou consulta dos pontos de venda, por meio do site http://www.aloingressos.com.br/20171028__interior_music_festival__o_rappa_28102017_2200/p

A entrada é permitida apenas para maiores de 18 anos e haverá estacionamento no local. O Bragança Garden Shopping fica na Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira, Km 53, bairro Campo Novo.