Futuro de Marcelo Veiga será definido em 2018

O Clube Atlético Bragantino informou nesta semana que não deve definir tão cedo o futuro do técnico Marcelo Veiga (foto) a frente do time. O Braga só deve começar os planejamentos de 2018 e definir o futuro de Veiga após o conselho arbitral do Paulistão 2018.

O Massa Bruta está analisando quem fica e quem sai. Em setembro o clube dispensou 15 jogadores, sendo eles Rafael Pascoal, Bruno Oliveira, James, Samuel, Daniel Carvalho, Daniel Pereira, Marino, Raphael Toledo, Marcinho, Vitor, Roberto, Everton, Wellington, Cesinha, Jobinho, e deve anunciar outros em breve.

Veiga voltou ao Bragantino pela sexta vez no final da Série C e salvou o time da zona de rebaixamento.