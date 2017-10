Conselheiros do Fundo Social de Solidariedade são nomeados

Na tarde de segunda-feira, 9, a Administração Municipal anunciou os nomes de pessoas que assumiram o Conselho Deliberativo do Fundo de Solidariedade, no Complexo Integrado de Segurança, Emergência e Mobilidade (CISEM).

Tomaram posse dez novos membros, e a nomeação foi oficializada por meio da portaria nº 7.678/2017, na Imprensa Oficial. Assumiram cadeiras no conselho e designada as funções de presidente do Fundo, Francine Aparecida Pereira, vice-presidente, Gislene Cristiane Bueno, tesoureira, Vasty Fernandes Olmo, primeira e segunda secretária, Beth Chedid e Rita Leme, respectivamente.

Como membros do Fundo Social foram escolhidos a primeira dama em exercício, Cleide Izepe da Silva, Solange Del Roio, Alexandre Martins da Silva, Marina de Fátima de Oliveira e Sandra Lúcia de Oliveira Teixeira.

O Fundo Social de Solidariedade de Bragança foi criado por meio da Lei Municipal n° 2405, de 12 de maio de 1989. É este órgão responsável por desenvolver ações e campanhas voltadas para a comunidade em situação de vulnerabilidade social, e promover cursos, oficinas, treinamentos e outras oportunidades de qualificação e capacitação profissional.