Cartório eleitoral planeja ação itinerante para acelerar a biometria

O Cartório da 27ª Zona Eleitoral de Bragança Paulista planeja a criação do cadastramento biométrico itinerante na tentativa de abranger o máximo de eleitores cadastrados. A proposta é do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/SP) cuja meta é cadastrar todos os eleitores até 2022, entretanto o comparecimento está baixo.

Marcos Mori, chefe do cartório local, disse em entrevista à GB, que em Bragança Paulista o agendamento ainda não é obrigatório para as eleições gerais de 2018, mas é importante ter o máximo de eleitores cadastrados. “Nosso cadastramento deverá ser suspenso em maio de 2018, mas até lá estamos recebendo a todos que nos procuram, com agendamento ou não. O único problema para quem não agenda é a espera que poderá ser um pouco maior do que os agendados. Mas no final todos são atendidos. Nosso plano é fazer o cadastramento itinerante no Mercado Municipal ‘Waldemar de Toledo Funck”, Mercadão, mas isso para o mês que vem”, contou.

A assessoria de imprensa do TRE/SP informou, nessa semana, que dos quase 32.6 milhões de eleitores do Estado de São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, pouco mais de 9 milhões (28,1%) fizeram a biometria. Na capital, dos 8.894.402eleitores, 3.138.195 (35,28%) se cadastraram.

Entre as principais ações externas dos cartórios estão a realização do cadastramento biométrico e do agendamento on-line para atendimento nos cartórios. Além dessas iniciativas, as equipes dos cartórios estão realizando palestras, distribuição de materiais informativos e propagandas em veículos locais.

O que levar – Para fazer o cadastramento biométrico, o eleitor deve apresentar documento oficial de identificação com foto, comprovante de residência recente e título eleitoral, se tiver.

Biometria obrigatória e ordinária – A biometria obrigatória está sendo implementada gradativamente no Estado, sendo atualmente obrigatória em 85 municípios. Na cidade de São Paulo e nos demais municípios onde a coleta das digitais não acontece ainda de forma compulsória, a Justiça Eleitoral recomenda que o eleitor se adiante faça seu cadastramento.