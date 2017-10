Outubro Rosa terá semana de atividades nas unidades de saúde

A Prefeitura de Bragança está envolvida durante todo o mês no calendário de ações da Campanha Outubro Rosa. Nos próximos dias, diversas ações como palestras, realização de exames de papanicolau, rodas de conversa, dias de beleza, dentre outras atividades, serão realizadas nas unidades de saúde e espaços públicos, em prol da conscientização e cuidados destinados à mulher.

Durante a próxima semana haverá atividades físicas, palestras e roda de conversa. No dia 19, quinta-feira, haverá atividade física no EACS Pedro Megale, às 8h, no bairro Parque Brasil.

Já no dia 20, sexta-feira, moradores do bairro Morro Grande da Boa Vista contarão com palestra às 9h, e realização do exame papanicolau, às 14h, na unidade de saúde do bairro.

Uma equipe multiprofissional de saúde ministrará palestra na ESF Vila Motta, a partir das 8h da manhã. Na Estratégia Saúde da Família da Vila Bianchi, haverá palestra a partir das 8h30. Na ESF do bairro Henedina Cortez, também haverá roda de conversa às 9h30.

O cronograma da semana termina com palestras e atividades no Núcleo de Apoio a Saúde da Família dos bairros Planejada I e II e Parque dos Estados, das 8h às 12, no Ginásio Municipal de Esportes Rubens Batazza.

A Campanha do Outubro Rosa é uma das campanhas de prevenção mais fortes que existem hoje no mundo. O objetivo é compartilhar informações sobre o câncer de mama e detecção precoce da doença.