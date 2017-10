Ampliação do Canil Municipal modifica paisagem na forma sustentável

A ampliação do Canil Municipal se destaca dos arredores. O Canil Municipal é administrado pela Associação Faros d’Ajuda e as novas instalações dobraram a capacidade de acomodar cães e gatos. Os idealizadores do projeto sempre defenderam que a ideia de ampliar o abrigo não remete ao aumento no número de animais, mas sim na qualidade de vida dos 300 a 350 animais que passam pelo local em períodos alternados.

Em dezembro de 2015, em pleno processo licitatório, a prefeitura informou que o projeto de ampliação do Canil Municipal estaria orçado em R$ 365 mil, dinheiro proveniente da aplicação da legislação ambiental no que se refere à compensação por desmatamento. Neste caso a lei estabelece que a supressão de árvores para obras de interesse público ou privado, desde que não prejudique áreas de proteção, seja acompanhada por especialista e respeitada a proporção de que, para cada árvore derrubada, 25 outras sejam plantadas.

O projeto foi desenvolvido com o apoio da Faros D’ Ajuda, que tem uma experiência prática e técnica no setor. O canil foi construído dentro dos padrões de sustentabilidade, com duas cisternas para captação de água das chuvas e capacidade para 5 mil litros cada.