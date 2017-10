Concessionária encontra dificuldades para entregar novos ônibus

O diretor da Nossa Senhora de Fátima Auto Ônibus, concessionária do transporte coletivo em Bragança Paulista, declinou do convite dos vereadores da Comissão de Justiça e enviou representante que afirmou dificuldades financeiras para comprar ônibus novos. A reunião ocorreu na tarde da última terça-feira, 10 e estava cercada de expectativas.

As primeiras palavras do engenheiro Luiz Antônio Duarte, representante da direção da concessionária, jogaram ao chão as esperanças de que o transporte coletivo no Município melhoraria. “Estamos com tudo pronto para comprar, mas não conseguimos o financiamento por falta da certidão negativa de débitos. E o programa de refinanciamento de dívidas do governo federal ainda não foi autorizado. A empresa está com dificuldades, pois também a Prefeitura não cumpriu o contrato, no que se refere aos reajustes anuais de passagens e isso implica em déficit de caixa”, disse.

O compromisso com Jesus Chedid era de entregar 10 ônibus zeros em 30 de setembro, mais 10 zero km em 30 de dezembro e outros 10 em março de 2018. Mas Duarte apresentou outra proposta aos vereadores, a de comprar uma frota de seminovos. “Mesmo sem a certidão negativa de débitos, encontramos o Banco Guanabara que aceita nossas condições e financia a frota de 30 veículos, mas desde que sejam seminovos, ano 2014. Esta é a proposta que será levada ao prefeito”, adiantou.

Segundo Duarte a frota da empresa atualmente é de 100 carros, sendo que 12 ficam na reserva para substituições em caso de avarias no percurso.