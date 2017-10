Banda bragantina ‘Folk Como Oce Gosta’ conquista a cena folk

O projeto do coletivo musical Folk Como Ocê Gosta, apresentado por Paulo Garciia (violão e voz), Rodrigo Oliveira (violão e voz), Glaucio Leme (percussão e voz) e Robert Sinclair (baixo), tem ganhado as noites do interior de São Paulo e sul de Minas Gerais, pela singularidade do bom e velho folk caipira.

O Coletivo nasceu em 2016, quando Paulo Garciia reuniu em seu estúdio e produtora “Na Casa”, amigos e artistas com o objetivo de divulgar seus trabalhos autorais, assim surgiu o “Folk Na Casa”. O projeto deu tão certo que as reuniões passaram a acontecer regularmente e logo sentiram a necessidade de mostrar o resultado para o público por meio do coletivo musical.

O coletivo se tornou banda, e mostra que já nasceu com o propósito de somar no cenário musical. As influencias dos artistas vem de grandes nomes da música brasileira, como Raul Seixas, Zé Geraldo, Belchior, Secos e Molhados, 14bis, Milton Nascimento, Almir Sater e Nando Reis. “Encaro como se fosse um resgate da música, no começo de 70, e dentro do rock rural que é um estilo que por muito tempo ficou com uma lacuna aberta, que é o cara que toca violão dentro de um ritmo mais agitado”, diz Paulo Garciia.

Em Bragança Paulista a banda já se apresentou em locais como Festival de Inverno 2017, Galpão Busca Vida, Acervo do Tuzzi, Public House, Gonza Restaurante e Pizzaria e em cidades como Santana de Parnaíba, São Paulo, Botucatu, Nazaré Paulista, Juiz de Fora, Belo Horizonte e até Ouro Preto.

A banda já conta com um EP lançado em fevereiro deste ano, “Os Punks Viraram Hippies”, que conta com três faixas: “Ontem”, “Os Punks Viraram Hippies” e “Colheita”, além de uma edição especial do EP com a faixa “Samba pra Ana”.

O próximo passo é o lançamento do álbum com 11 faixas autorais chamado “Colheita Ou Sorte Singular”, previsto para dezembro. As faixas foram gravadas no estúdio Na Casa, entre novembro 2016 a setembro 2017, com composição de todos os integrantes.

A Folk Como Oce Gosta voltará a se apresentar em Bragança Paulista no dia 17 de novembro, com a Orquestra de Viola Bragantina, na Casa de Cultura. Para mais informações e consultar a agenda de shows, acesse facebook.com/folkcomoocegosta.