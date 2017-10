Bruno Gayer e Wallace Miranda conquistam o público de Lleida

No domingo, 8, o bragantino Bruno Gayer e Wallace Miranda participaram de uma das maiores competições de Downhill Urbano, o Downtown Lleida. Gayer teve problemas técnicos com a bicicleta e não pode completar o percurso, mas Wallace Miranda garantiu seu lugar ao pódio na categoria elite masculino e consagrou-se campeão.

Pelas mídias sociais o piloto desabafou sobre os problemas mecânicos e agradeceu o carinho do público. “Estava muito confiante com a 6ª colocação no qualify, muito perto do pódio, mas infelizmente tive problemas mecânicos na grande final não completando a prova. Estou muito emocionado pela grande torcida que me aplaudiu do começo ao fim mesmo empurrando a bike, e pela vitória do meu mestre e amigo Wallace Miranda. Obrigado a todos envolvidos e agora partiu Andorra” disse Bruno.

A prova aconteceu nas ruas do centro histórico de Lleida, que teve seu cenário alterado em função da prova, repleta de obstáculos. Seguindo Wallace no pódio, foram campeões Pol Romero e David Acedo.

Agora a dupla seguirá para o pequeno país de Andorra, onde participaão de outra competição, a Copa da Catalunha, nos dias 14 e 15 de outubro. Ando

rra fica na região de Vallnord, entre o nordeste da Espanha e o sudoeste da França. No verão aquela região abre trilhas para MTb DH. “Desde pequeno vejo os vídeos dos grindos correndo em Andorra, e acho que é um sonho poder estar nas mesmas monstanhas com várias trilhas e poder pular aqueles pulos gigantes”, revela o piloto.

Bruno Gayer conta com o patrocínio do Busca Vida, Porteira Gill, Tecnonobike, NFL Sports, Centrpo de Alimentos, Beli Farma, Jam Bike, Centro de Endoscopia Cenise Gayer, Nutri Tafuri e Hill Line Training.