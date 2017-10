Rodovias sem obras não comportam volume de veículos

As viagens pela Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira (SP-063), Bragança/Itatiba, aproximadamente 30 quilômetros de distância, estão a cada dia mais difíceis. Na manhã dessa segunda-feira, 9 de outubro, a reportagem da GB, numa pesquisa informal, constatou que no período da manhã o volume de veículos que circula sentido Bragança Paulista era tão grande que a viagem durou 40 minutos. E o Governo do Estado não acena com as obras prometidas há quase seis anos.

Foi em meados da segunda quinzena de novembro de 2011 que o governador Geraldo Alckmin anunciou, em visita à cidade de Campinas, que reformaria esta rodovia acrescentando terceira faixa em todo o leito. O deputado estadual Edmir Chedid interveio apresentando laudos do fluxo de veículos fazendo com que o governador mudasse o discurso e anunciasse recursos para duplicação.

Na mesma ocasião, o Departamento de Estradas de Rod

agem (DER) foi incumbido da contagem oficial dos veículos e o relatório com o Volume Diário Médio de Veículos (VDM) era 11.051 veículos/dia, e entre Itatiba e o acesso à Rodovia D. Pedro I, 21.949 veículos/dia, ambos superiores aos 10 mil veículos/dia, índice apontado na época como a base de comprovação da necessidade de duplicação. Naquela ocasião, anunciou-se investimentos na ordem de R$ 300 milhões. Recentemente o DER informou à Câmara Municipal que as obras dependem da reserva de dinheiro o que no momento o governo ainda não tem para este projeto.

Entretanto, nos últimos meses, no site do DER, consta recursos num total, R$ 361,7 milhões em 23 rodovias estaduais paulistas, mas nas regiões de São José do Rio Pardo e Tapiratiba, que integram a região administrativa de Campinas, mais R$ 96 milhões para a SP-046, em Santo Antônio do Pinhal; Pericles Bellini (SP-461), entre Votuporanga, Alvares Florence e Cardoso; Eduardo Saigh (SP-249), entre Itapeva e Itaberá; Deputado Cunha Bueno (SP-253), entre Luís Antônio, Guatapará e Pradópolis; a Via de Acesso (SPA-339/425) entre outras.

A esperança agora está na pressão a ser exercida pela recém-criada ‘Frente de Prefeitos’ que pretendem lutar pela duplicação das rodovias Bragança/Itatiba, Capitão Barduíno (SP-008), Bragança/Socorro; e Rodovia Luciano Consoline (SP-063), cujo trajeto de 5 km leva até meia hora até Itatiba devido ao volume de tráfego de caminhões e ônibus intermunicipais e estaduais.