Crianças brincam no ‘Viva Comunidade’ e ‘Brincando na Praça’

O Dia das Crianças foi comemorado antecipadamente em duas atividades públicas realizadas simultaneamente, no último domingo, 8 de outubro, na zona norte ‘Brincando na Praça’ e no Parque de Exposições ‘Dr. Fernando Costa’, Posto de Monta, ‘Projeto Viva Comunidade’. Muitas atividades recreativas preencheram a festa.

A segunda edição do Brincando na Praça, foi realizada através da Lei do Incentivo ao Esporte, do Governo Federal, a qual permite que empresas e pessoas físicas invistam parte do que pagariam de Imposto de Renda em projetos esportivos.

No Posto de Monta, o Projeto Viva a Comunidade trouxe variadas atrações musicais, de dança e brincadeiras foram feitas para agitar a criançada. Durante o Viva a Comunidade, a Secretaria Municipal de promoveu ações como o atendimento de aproximadamente 300 crianças.

Este evento também foi realizado através da Lei de Incentivo ao Esporte e contou com o apoio da companhia de concessões de rodovias Autopista Fernão Dias e outras entidades.