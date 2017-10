Maioria dos sindicatos aceita proposta e carteiros voltam às ruas

A proposta do Tribunal Superior do Trabalho (TST) foi aceita pela maior parte dos sindicatos de trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). Várias assembleias foram realizadas no fim de semana e a votação foi pela aceitação da proposta do ministro Emmanoel Pereira, vice-presidente do TST.

A proposta apresentada prevê reajuste de 2,07% retroativo ao mês de agosto de 2017, compensação de 64 horas e desconto dos demais dias de ausência, além da manutenção das cláusulas já existentes. A cláusula 28, que trata do plano de saúde, continua sendo mediada pelo TST.

Dos cerca de 108 mil empregados que compõem o quadro funcional da empresa, aproximadamente 90% estão trabalhando normalmente em todo o país. No interior do Estado de São Paulo, 90% do efetivo está trabalhando – o que equivale a 10.020 empregados.

A rede de atendimento está aberta em todo o Brasil e todos os serviços, inclusive o SEDEX e o PAC, continuam disponíveis. Apenas os serviços com hora marcada (Sedex 10, Sedex 12, Sedex Hoje, Disque Coleta e Logística Reversa Domiciliária) estão suspensos.

A direção da ECT comunica que mutirões serão realizados para colocar em dia a entrega das correspondências e encomendas.

SELO COMEMORATIVO – A ECT fará circular, a partir deste mês de outubro, peças filatélicas, selos e carimbos, que celebram os 300 anos de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil.

O carimbo lançado apresenta a imagem milagrosa de N. Sra. Aparecida encontrada no rio Paraíba do Sul, acompanhada dos dizeres “Aparecida 300 anos de Fé e Devoção” e “Jubileu 300 anos de bênçãos 1717-2017”. O selo postal comemorativo é, de acordo com a nota enviada pela assessoria de imprensa, uma peça filatélica produzida pelos Correios para franqueamento de correspondências e colecionismo. A emissão do selo autoadesivo em homenagem integra a programação filatélica dos Correios de 2017.