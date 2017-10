Projeto vai ajudar a limpar a cidade dos entulhos da construção

Está na pauta de votação da sessão ordinária do Poder Legislativo local, o projeto que altera o Código de Obras que visa permitir à Prefeitura reciclar e utilizar restos de materiais de construção. A votação desta proposta seria hoje, mas devido ao falecimento da mãe de um dos vereadores, ficará para a próxima sessão na terça-feira,17 de outubro.

De acordo com o Departamento de Comunicação Institucional da Câmara, a coleta dos entulhos somente ocorrerá mediante termo de doação e autorização para retirada, desde que o material seja de interesse da Prefeitura. O projeto, conforme a justificativa do autor, visa economia aos cofres públicos, além de garantir benefícios ao meio ambiente com a reutilização de materiais.

Em 1º turno, os vereadores votam ainda outras três matérias, a que prevê limite de tempo para os atendimentos bancários. Atualmente, em Bragança Paulista, o atendimento dos caixas já tem prazos estipulados, com o projeto o vereador visa estipular prazo para os demais serviços. Na sequência serão analisados o projeto de lei 38/17, que institui o Dia Municipal de Sensibilização da Prematuridade e o projeto de lei complementar 13/17, do Poder Executivo, que dispõe sobre importância mínima para cobrança judicial de créditos do município.

Encerrando a pauta, duas moções serão votadas em turno único. A moção 57/17, que requer a implantação do Cartão Material Escolar ou Vale Material Escolar e a moção 58/17, que pede à Prefeitura a criação do Conselho Municipal da Juventude.

Ordinariamente as se

Sessões estão marcadas para iniciar às 16h00.