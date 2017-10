PAT oferece vagas de emprego

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) está com vagas disponíveis para as seguintes ocupações: Assistente de Vendas (R$1.100,00); Auxiliar administrativo (R$1.700,00); Auxiliar Administrativo (R$1.100,00); Auxiliar de eletrônica (R$1.500,00); Auxiliar de Limpeza (R$1.078,00); Caseiro (R$1.400,00); Consultor de Vendas (R$1.390,00); Costureira de Maquina Overloque (R$1.144,00); Costureira em Geral (R$1.250,00); Faturista (R$2.000,00); Fibrador – fabricação de fibra de vidro (R$1.500,00); Frentista / Caixa (R$1.548,60); Funileiro de Automóveis (R$1.265,00); Garçom (R$1.505,71); Marceneiro (R$1.300,00); Mecânico de Motor a Diesel (R$3.000,00); Mecânico de refrigeração (R$1.800,00); Montador de Automóveis (R$1.265,00); Operador de Empilhadeira Elétrica (R$1.789,24); Operador de Injetora (R$1.400,00); Técnico em Refrigeração (R$1.400,00).As vagas vinculadas ao PAT podem sofrer alterações conforme novos cadastros e preenchimento.

Interessados devem se dirigir até a rua Cel. Teófilo Leme, 1.240, Centro (piso superior do Mercado Municipal), de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h, portando Carteira de Trabalho, Carteira de Identidade (RG) e CPF.