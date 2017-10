Confira as ruas interditadas neste feriado

Neste feriado, 12 de outubro, haverá interdição de vias do município em função do Dia das Crianças. A Prefeitura orienta para que os motoristas procurem rotas alternativas nesses dias e horários.

O trecho da Avenida Virgílio de Carvalho Pinto, entre os cruzamentos das Ruas Adele Pagetti e Fausto Pagetti, das 17h às 22h, em função da festa destinada para o Dia das Crianças.

Outra rua será interditada, se trata do trecho da Rua Outono, altura do nº 150, Bairro Vila Davi, das 8h às 19h, também para a realização da Festa do Dia das Crianças.