Confira quais ruas serão interditadas neste final de semana

A Secretaria de Mobilidade Urbana, informa a população sobre interdições de vias públicas e orienta os motoristas que procurem vias alternativas durante estes dias

No entorno da Praça Princesa Isabel, e montagem de um palco na praça, nos dias 7 e 8 outubro, (sábado e domingo), para a realização da Festa de Nossa Senhora do Rosário, realizada pela Paróquia de Nossa Senhora da Conceição.

No dia 8 de outubro haverá interdição da Rua 3, na altura do nº 318, no Bairro Jardim Águas Claras, das 14h às 18h, para a realização da Festa de São Cosme e Damião para as crianças do bairro.

Na semana que vem, também haverá interdição devido a comemoração do Dia das Crianças. A interdição do trecho da Avenida Virgílio de Carvalho Pinto, entre os cruzamentos das Ruas Adele Pagetti e Fausto Pagetti, no dia 12 de outubro, das 17h às 22h.

Na Vila Davi também terá interdição do trecho da Rua Outono na altura do nº 150, no dia 12 de outubro, das 8h às 19h, para a realização da Festa do Dia das Crianças.