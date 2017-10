Outubro Rosa terá atividades para todo o mês

As atividades do ‘Outubro Rosa’ estão por toda parte. Na Prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde se incumbiu do lançamento da campanha de prevenção contra o câncer nas mulheres, na Praça Raul Leme, e agendou os demais eventos.

O Outubro Rosa é um movimento que remete à luta contra o câncer de mama e é celebrado durante todo o mês. Nos próximos dias, diversas ações como palestras, realização de exames de papanicolau, rodas de conversa, dias de beleza, dentre outras atividades, serão realizadas nas unidades de saúde e espaços públicos, em prol da conscientização e cuidados destinados à mulher. Os eventos serão realizados em parceira com a Nova Biotec, e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.