Jovens do Entrando em Cena participarão do evento Viva Comunidade

Neste domingo, 8, jovens do Entrando em Cena participarão da ação “Viva Comunidade”, realizado pela Concessionária Fernão Dias/Arteris, em homenagem ao Dia das Crianças, das 10h às 12h, no Posto de Monta.

Os jovens artistas oferecerão oficinas de malabares, bambolê, acrobacia do solo e tecido acrobático, seguido por número de circo e dança.

O Instituto Entrando em Cena é patrocinado pelas empresas Energisa, CSN, Adelbras – Fitas Adesivas e CEAL – Centro de Alimentos, por meio da Lei Rouanet, Lei Federal de Incentivo à Cultura, e do Programa de Ação

Cultural do Governo do Estado de São Paulo – ProAC ICMS. Também conta com o apoio das Prefeituras Municipais das Cidades de Bragança Paulista e Atibaia.