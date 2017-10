Parque ecológico da Tanque do Moinho próximo da realidade

A recuperação das margens do Lago do Tanque do Moinho para a instalação de um parque ecológico e a construção de uma sede para o Espaço de Convivência para Crianças em situação de risco (ECOA) está mais próximo da realidade. A ordem de serviço para o desenvolvimento do projeto foi assinada na tarde da última quinta-feira, 5 de outubro.

A cerimônia no Palácio Santo Agostinho, Prefeitura, foi uma comemoração, tanto para os administradores municipais quanto para a direção do ECOA que ganhará uma sede própria. Além disso, o secretário do Meio Ambiente Fábio Machado ressaltou a importância do projeto já que vai levar saúde para a região. Ele se referia ao fato de que durante as obras e depois destas será provável que o tráfico de drogas, o consumo destas e a prostituição que floresce naquela região de rara beleza natural será contido.

No total 19 empresas entraram na licitação deste projeto e três foram desclassificadas. O projeto orçado em pouco mais de R$1,8 milhão deve ser iniciado nos próximos dias. O secretário municipal de Obras, Paulo Armando, em seu pronunciamento durante a assinatura da ordem de serviço, foi sucinto. “Tenho duas declarações a fazer, que somos parceiros para trabalhar ombro a ombro, mas também vamos cobrar firme a qualidade e o cumprimento dos prazos”, disse.

O projeto do parque ecológico naquele lago demorou sete anos para chegar a este momento. O prefeito em exercício, Amauri Sodré, segundos antes de assinar a ordem de serviço enfatizou o empenho da assessoria que conseguiu resgatar o dinheiro que estava quase perdido, pois a administração de Fernão Dias, não conseguira atender a todas as exigências do Fundo de Interesse Difuso (Fid), órgão ligado à Secretaria Estadual de Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, financiador da obra. O convênio com o FID foi assinado em junho de 2016 com vigência de 24 meses, ou seja, até junho 2018.

Este projeto é um dos 18 aprovados em 2010 para receber recursos do Fid, entre outros de 100 cidades paulistas. Somados, os projetos totalizavam recursos no valor de R$ 15.247.245,94.