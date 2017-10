SEMJEL premia escolas vencedoras do 1º Festival Estudantil

Na manhã da última quarta-feira, 4, foi realizada na Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer (SEMJEL), a cerimônia de premiação do 1º Festival Estudantil de Esporte e Lazer de Bragança Paulista. O Festival premiou 12 troféus às escolas campeãs e envolveu 23 escolas públicas e privadas. Nas modalidades de futsal, handebol, voleibol, basquete, tênis de mesa, atletismo, damas e xadrez.

Na categoria pré-mirim, em 1º lugar ficou com a Escola Municipal Padre Donato, com 76 pontos, seguida pelas escolas municipais Profº Orlando Pinto de Oliveira e Profª Nilza Faria, ambas com 35 pontos, as quais ocuparam o 2º e 3º lugar, respectivamente.

Na categoria mirim, a campeã foi a Escola Estadual Ismael Aguiar Leme, com 79 pontos, acompanhada pela Escola Estadual Profº Luiz Roberto P. Alegretti, em 2º lugar, com 73 pontos, e pelo Centro Educacional Sesi, em 3º lugar, com 52 pontos. Já na categoria infantil, a 1ª colocação ficou com o Centro Educacional Sesi, que somou 73 pontos. A Escola Estadual Ismael Aguiar Leme, ficou em 2º, com 60 pontos, e em 3º a Escola Estadual Bruno Florenzano, com 34 pontos.

Com a soma de pontos de todas as modalidades e categorias, na classificação geral saíram vitoriosas da competição a Escola Estadual Ismael Aguiar Leme, em 1º lugar, com 154 pontos; Sesi, em 2º lugar, com 153 pontos e a Escola Municipal Padre Donato, em 3º com 95 pontos.

Ao final da entrega das premiações, as professoras Ludmila Palma e Emanuele Silva de Oliveira foram homenageadas pela dedicação na organização do evento. As crianças e adolescentes que se destacaram nesta edição serão convidadas a participar de projetos esportivos do município.

Autoridades, convidados e representantes das escolas participantes acompanharam a solenidade. O Secretário Municipal de Juventude, Esportes e Lazer, Carlos Alberto de Souza, comemorou o sucesso do evento e afirmou que planeja promover melhorias para as próximas edições.