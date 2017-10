Orgulho bragantino: Bruno Gayer está na Espanha para disputar “Downtown Lleida”

O piloto bragantino Bruno Gayer está na cidade de Lleida (ou Lérida), na Espanha, para disputar neste final de semana, 8, uma das maiores competições de Downhill Urbano do mundo, o Downtown Lleida.

Em entrevista a reportagem da GB, Bruno relatou que chegou na última quarta-feira, 27 de setembro, e seguiu para Gandia, na região Valência, para a casa de um amigo, onde está se preparando e ajustando os equipamentos, e contou um pouco sobre sua experiência de treino “Fomos conhecer algumas trilhas de Enduro (mesma região). Eu nunca me deparei com um chão com tantas pedras afiadas”, comentou.

Bruno competirá junto com o piloto Walace Miranda, pela Confederação Brasileira de Mountain Bike, a dupla espera estar entre os primeiros da lista. Ambos possuem vasta experiência internacional e colecionam resultados expressivos no Brasil, somando diversos títulos ao longo de suas carreiras.

“Vamos correr no país do atual campeão de Santos, Gui Guijarro (raton), se aquele calor e a bagunça não afetaram eles no Brasil, acredito que aqui eles são os favoritos”. Sobre as dificuldades que enfrentará durante a prova, ele prevê que a falta de reconhecimento do percurso é um desafio. “A maior dificuldade de Lleida é que a prova acontece no meio da rua, e não pode treinar antes, mesmo porque eles montam a pista apenas no dia da prova e fecham o trânsito, ou seja, a estratégia é aproveitar as poucas descidas de treino e já sair ‘mandando tudo'”, revela o atleta.

A dupla conta com todo o suporte da Federação da Catalunha de Ciclismo, através do presidente Pep Pinol. O evento segue as normas da União Ciclística Internacional (UCI), para participar das etapas classificatórias do país, sendo estas categorias divididas por idade e tipo de bicicleta. Diferente de Santos, a classificação não tem separação de Top 10 na final, todos os 100 atletas competem na corrida de domingo.

Depois a prova de Lleida, eles ainda embarcam para o pequeno país de Andorra, na região de Vallnord, entre o nordeste da Espanha e o sudoeste da França, onde participarão de outra competição, a final da Copa da Catalunha, nos dias 14 e 15 de outubro. No verão, a região de Vallnord abre trilhas para o MTb DH, e o local recebe os campeonatos mais importantes do mundo, como o Mundial Master. “Isso será perfeito já que pretendo correr o Mundial Master 2018, que será na mesma pista. Desde pequeno vejo os vídeos dos gringos correndo em Andorra, e acho que é um sonho poder estar nas mesmas montanhas com várias trilhas e poder pular aqueles pulos gigantes”, comemora.

Bruno Gayer conta com o patrocínio do Busca Vida, Porteira Grill, Tecnobike, NFL Sports, Centro de Alimentos, Beli Farma, Jam Bike, Centro de Endoscopia Cenise Gayer, Nutri Tafuri e Hill Line Training.