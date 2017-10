Georreferenciamento: Mais de duas mil pessoas foram atendidas no Agiliza

A Prefeitura formou um batalhão de servidores para atender e arrefecer o impacto das notificações do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU). Uma amostra do susto causado nos mais de 23 mil proprietários de imóveis pode ser observada facilmente na Central Agiliza. Entre todas as situações, os dramas pessoais, são os que comovem o público na sala de espera.

O secretário municipal de Finanças, Luciano Lima, em entrevista à GB, informou que em média 350 pessoas são atendidas diariamente e que abriu outros setores para contribuir com a redução do tempo de espera. “Além dos plantões já programados para o fim de semana na Central Agiliza, a Divisão de Receita, Dívida Ativa e o balcão da Secretaria Municipal de Finanças, estão disponíveis para o atendimento tira dúvidas para os contribuintes que desejarem contestar o IPTU ou negociar dívidas com 90% de redução de juros e multas”, afirmou.

Mesmo com todo este aparato de atendimento, o que se percebe no inconsciente popular é que as notificações que chegaram abruptamente nas residências arrancaram das famílias profundas mágoas até mesmo as que nada têm a ver com a cobrança. O que na visão do secretário é perfeitamente aceito. “Nós já havíamos feito esta avaliação, estávamos preparados. Trata-se de uma medida de relevante importância para o Município, mas de difícil aceitação em tão pouco tempo. Assim de nossa parte faremos todos os esforços para resolver todas as questões como tem sido para voltarmos à vida normal e em condições muito melhores no futuro próximo”, observou Luciano Lima.

No atendimento, longe do ar refrigerado das demais salas da Prefeitura, o calor do sol e dos ânimos torna o clima tenso. Os idosos, as grávidas, os deficientes comovem os demais com seus sacrifícios de tempo e desgaste da saúde para contestar os valores cobrados nas parcelas adicionais do IPTU decorrentes do Georreferenciamento. Para muitos esta palavra que nunca foi ouvida agora é um pesadelo. Para a maioria, o prefeito deveria ter avisado antes de mandar as notificações e cobrança.

Até o fim da tarde dessa sexta-feira, 6 de outubro, mais de 2,5 mil pessoas já haviam sido atendidas.