90% de desconto: Está prestes de acabar a maior redução do REFIS

O prazo para a negociação mais vantajosa, 90% de redução de juros e multas, dentro do Programa de Recuperação Fiscal (REFIS), com a Prefeitura local está prestes a acabar. De acordo com as datas divulgadas pela assessoria de imprensa da Prefeitura, o prazo encerra na próxima quarta-feira, 11, mas as vantagens ainda continuam.

Programa de Recuperação Fiscal (REFIS/ 2017), segundo divulgado pela Prefeitura, abre, para os contribuintes em débito com os cofres municipais, possibilidades vantajosas de parcelamentos e descontos de juros e multas.

Nesta primeira etapa, a prefeitura oferece 90% de descontos e parcelamentos em até 24 meses. As próximas etapas haverá descontos 80%, no pagamento em 2 parcelas iguais; 70%, no pagamento em até 4 parcelas iguais; 60%, no pagamento em até 6 parcelas iguais; 50%, no pagamento em até 12 parcelas corrigidas pelo IPCA e 40%, no pagamento em até 24 parcelas corrigidas pelo IPCA.

O Refis contempla impostos, como por exemplo, IPTU, ISS, ITBI, multas e outros créditos tributários e não tributários em razão de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2016.

Informações pelos telefones 4034-7102 – 40347078 ou dos endereços eletrônicos agiliza@braganca.sp.gov.br / agilizabraganca@gmail.com