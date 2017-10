Fundo de campanha eleitoral tem caráter de urgência e debates se iniciam

Na tentativa de acelerar a análise das medidas que tratam de reforma política, o plenário da Câmara aprovou o regime de urgência para tramitação do Projeto de Lei do Senado 8.703/17, que cria o Fundo Especial de Financiamento de Campanha para custear a campanha eleitoral de todos os cargos em disputa. Dessa forma, a matéria já está em debate.

A pressa em debater e votar a medida está no fato de que para estar em vigor nas próximas eleições, 2018 por exemplo, o tema deve ser aprovado e sancionado esta quinta-feira, 7 de outubro, ou seja, um ano antes do pleito.

O fundo, segundo amplamente divulgado pelas assessorias de imprensa do Congresso nacional, garante recursos para as campanhas eleitorais a partir de emendas parlamentares e do corte de gastos com propaganda eleitoral no rádio e TV. O texto já foi provado em votação simbólica no Senado, na semana passada. Este define que a fonte de recursos virá de 30% do total das emendas parlamentares de bancada.

O projeto estabelece ainda que as campanhas eleitorais serão financiadas por parte do valor destinado às emendas em anos eleitorais. Além disso, o fundo eleitoral será composto com recursos da compensação da propaganda eleitoral gratuita nas emissoras de rádio e televisão, que será reduzida. Com a redução, o governo gastará menos com as emissoras, que são pagas por meio de isenção de impostos.

Fim das Coligações – O fim das coligações partidárias já foi aprovada em dois turnos e estabelece a cláusula de desempenho, que gradativamente impede a propaganda de rádio e TV e o repasse de dinheiro do fundo partidário a partidos pequenos. Aprovada na semana passada pela Câmara, a emenda constitucional será promulgada pelo Congresso Nacional nos próximos dias para que possa valer nas eleições de 2018. No caso das coligações partidárias, a proibição valerá a partir de 2020. Até o momento, esta é a única proposição sobre a reforma política que valerá para o próximo pleito.