Bragança Paulista recebe duas viaturas 0km para integrar a frota da Polícia Militar local

O Município de Bragança Paulista recebeu no dia 22 de setembro duas novas viaturas da Polícia Militar para auxiliar nas ações de prevenção e patrulhamento na cidade. As viaturas, do modelo GM/Spin, atuarão no policiamento preventivo e contribuirão com a operacionalização da PM no município.

A entrega dos veículos ocorreu na 1ª Cia da Polícia Militar BPM/I, com a presença do vice-prefeito Amauri Sodré, do Capitão PM e Comandante da 1ª Cia., Hamilton Ramos Busato, e do Secretário Municipal de Segurança e Defesa Civil, Dorival Francisco Bertin. Para a Administração, as viaturas são excelente reforço para a segurança pública municipal.

Os novos veículos são resultado de solicitação feita pela Administração Municipal numa audiência viabilizada pelo Deputado Estadual Edmir Chedid junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo no final de agosto, num encontro com o Secretário Adjunto de Segurança Pública, Sérgio Turra Sobrane. Na época, estiveram presentes o Prefeito Jesus Chedid, o vice prof. Amauri Sodré, o Secretário Municipal de Segurança e Defesa Civil, Dorival Francisco Bertin, os vereadores Beth Chedid e Benedito Franco Bueno, o Deputado Estadual Edmir Chedid, além de prefeitos e representantes das outras cidades que integram a região bragantina pleiteando melhorias.

Além de Bragança Paulista, o 34º BPM/I é responsável pelos municípios de Águas de Lindoia, Amparo, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Joanópolis, Lindoia, Monte Alegre do Sul, Nazaré Paulista, Pedra Bela, Pinhalzinho, Piracaia, Serra Negra, Socorro, Tuiuti e Vargem. Ao todo, a região bragantina recebeu 15 novas viaturas