Matrícula de novos alunos está aberta em todas as 5 mil escolas da rede estadual de SP

A partir desta semana, as 5 mil escolas estaduais de São Paulo recebem inscrições de novos alunos para 2018. Crianças, jovens e adultos que estão fora da rede pública devem fazer o pré-cadastro presencial até 31 de outubro. Há vagas em todas as regiões para classes do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) e Ensino Médio (1ª a 3ª série) do regular, integral e EJA.

Para menores de 18 anos, a matrícula é realizada por pais ou responsáveis. Os interessados precisam informar nome completo do estudante, data de nascimento, endereço residencial e telefone para contato. A Secretaria da Educação também recomenda a apresentação dos documentos de certidão de nascimento e comprovante de residência.

A confirmação será divulgada em dezembro na mesma unidade onde foi feito o cadastramento. Atualmente, estudam na rede estadual paulista cerca de 3,7 milhões de alunos. Para eles a inscrição para o próximo ano é automática.

Localize uma escola – A lista de endereços das mais de 5 mil escolas da Secretaria do Estado de São Paulo está disponível no Portal da Educação (www.educacao.sp.gov.br). Na área da “ Central de Atendimento” clique na opção “Localize uma escola” e inicie a busca por Diretoria de Ensino, município, ciclo escolar ou pelo nome da unidade de ensino.