USF em Ação comemora mês Franciscano

A Universidade São Francisco comemorará no dia 8 de outubro, domingo, das 8h às 13h, o “USF em Ação – Educação e Cidadania”, no Lago do Taboão. Voltado para a família e totalmente gratuito, o evento comemora o mês de São Francisco de Assis, patrono da Instituição.

O objetivo da organização é promover a conscientização da pratica social na sociedade visando um desenvolvimento da parte humana aos universitários, e proporcionado não apenas aos alunos mas a comunidade sobre a importância não só da ação solidaria mas também da prática de exercícios físicos e a manutenção de uma vida ativa e saudável.

Das 8h às 12h, haverá o Circuito Saúde para crianças, com a participação dos Cursos de Farmácia, Fisioterapia e Biomedicina. As 8h30 também haverá concentração e largada do II Pedal Solidário – “Engenheiros do Bem”, com saída da Arena do Lago. A ação é promovida pelo Diretório das Engenharias em parceria com a USF e apoio da Associação dos Engenheiros Arquitetos e Agrônomos de Bragança Paulista. As inscrições esta atividade devem ser feitas pelo site. Às 9h30, a população contará com aula de Zumba e a partir das 10h, a tão aguardada benção dos animais.

Nesta edição as Inscrições podem ser realizadas no site até 07 outubro, mediante doação de brinquedos em bom estado. Inscreva-se em usf.edu.br/eventos.