Representante de prestadora de serviço de transporte público é chamado à Câmara Municipal

O prazo de entrega de 10 ônibus para o transporte público em Bragança Paulista, venceu no último sábado 30 de setembro. Diante do silêncio da concessionária do serviço, Nossa Senhora de Fátima Auto Ônibus, os membros da Comissão Permanente de Justiça e Redação do Poder Legislativo local, enviaram convite ao representante legal para que compareça à Câmara na próxima terça-feira, 10.

A notícia deste convite a José Luis Rodrigues foi difundida pelo Departamento de Comunicação institucional, na tarde dessa quarta-feira, 5. De acordo com o material, ele é convidado para esclarecer questionamentos sobre a qualidade do transporte coletivo na cidade e quando vai cumprir os prazos acordados com a Prefeitura.

A expectativa em torno da presença do convidado é alta até porque a empresa havia se comprometido com o prefeito Jesus Chedid, agora afastado para tratamento de saúde, que no total colocaria em circulação 42 ônibus, sendo 10 veículos seminovos, ano de fabricação 2012; 10 novos até 30 de setembro, 12 novos zero km, até 31 de dezembro de 2017; e mais 10 novos até 30 de março de 2018.

Ao prefeito, recentemente, a direção da empresa alegou que a impossibilidade de cumprir o prazo anteriormente acertado, foi porque não conseguiu um empréstimo para viabilizaria a entrega dos ônibus.

O contrato da empresa com a Prefeitura para esse serviço vence este ano.